«Манчестер Сити» повторил 145-летний рекорд, одержав 17 подряд побед в Кубке Англии

Комментарии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» одержал победу над «Солфорд Сити» со счётом 2:0. Эта победа стала 17-й подряд для «горожан» в Кубке Англии на «Этихаде», согласно данным статистического портала OptaJoe. Благодаря этому результату команда Хосепа Гвардиолы сравнялась с «Клэпхем Роверс», который выигрывал домашние кубковые матчи с декабря 1873 года по февраль 1881 года.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доррингтон – 6'     2:0 Гехи – 81'    

Победа над «Солфорд Сити» позволила «Манчестер Сити» пройти в следующий раунд турнира. Следующий матч команда проведёт 21 февраля, в 27-м туре английской Премьер-лиги соперником «Сити» станет «Ньюкасл».

