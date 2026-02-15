Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переживший остановку сердца в «Фиорентине» Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев

Переживший остановку сердца в «Фиорентине» Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев
Комментарии

Переживший остановку сердца экс-футболист «Ромы» и «Фиорентины» Эдоардо Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев. 23-летний итальянец дебютировал за «Уотфорд» в матче 32-го тура Чемпионшипа с клубом «Престон Норт Энд» (2:2). Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне.

Англия — Чемпионшип . 32-й тур
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
2 : 2
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Доббин – 19'     1:1 Маамма – 55'     1:2 Оффия – 57'     2:2 Осмаич – 70'    

Бове начал матч на скамье запасных и вышел на поле на 86-й минуте встречи.

В декабре 2024 года полузащитник упал на газон и потерял сознание в матче «Фиорентины» с «Интером» (3:0) в 14-м туре Серии А — 2024/2025. Позже стало известно, что он пережил эпилептический припадок с остановкой сердца. Футболисту пришлось покинуть Италию, поскольку правила лиги запрещают выходить на поле с дефибриллятором.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: громкая вывеска в Серии А, Олимпиада и Матч звёзд Единой лиги
Топ-события воскресенья: громкая вывеска в Серии А, Олимпиада и Матч звёзд Единой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android