Переживший остановку сердца в «Фиорентине» Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев
Переживший остановку сердца экс-футболист «Ромы» и «Фиорентины» Эдоардо Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев. 23-летний итальянец дебютировал за «Уотфорд» в матче 32-го тура Чемпионшипа с клубом «Престон Норт Энд» (2:2). Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне.
Англия — Чемпионшип . 32-й тур
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
2 : 2
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Доббин – 19' 1:1 Маамма – 55' 1:2 Оффия – 57' 2:2 Осмаич – 70'
Бове начал матч на скамье запасных и вышел на поле на 86-й минуте встречи.
В декабре 2024 года полузащитник упал на газон и потерял сознание в матче «Фиорентины» с «Интером» (3:0) в 14-м туре Серии А — 2024/2025. Позже стало известно, что он пережил эпилептический припадок с остановкой сердца. Футболисту пришлось покинуть Италию, поскольку правила лиги запрещают выходить на поле с дефибриллятором.
