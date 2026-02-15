Переживший остановку сердца в «Фиорентине» Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев

Переживший остановку сердца экс-футболист «Ромы» и «Фиорентины» Эдоардо Бове вернулся в футбол спустя 14 месяцев. 23-летний итальянец дебютировал за «Уотфорд» в матче 32-го тура Чемпионшипа с клубом «Престон Норт Энд» (2:2). Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне.

Бове начал матч на скамье запасных и вышел на поле на 86-й минуте встречи.

В декабре 2024 года полузащитник упал на газон и потерял сознание в матче «Фиорентины» с «Интером» (3:0) в 14-м туре Серии А — 2024/2025. Позже стало известно, что он пережил эпилептический припадок с остановкой сердца. Футболисту пришлось покинуть Италию, поскольку правила лиги запрещают выходить на поле с дефибриллятором.