«Наполи» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе неаполитанцев 49 очков в 24 турах. Отставание от «Милана» со второй строчки составляет четыре очка. «Рома» занимает пятое место с 46 очками. Столько же очков у туринского «Ювентуса».