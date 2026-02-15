Бруну Фернандеш признан лучшим распасовщиком АПЛ по версии ESPN

ESPN представил обновлённый рейтинг лучших и худших игроков английской Премьер-лиги, основываясь на детализированных данных от Gradient Sports. В этом сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лидером по количеству передач с показателем 98,6.

В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт Фернандеша с «Юнайтед» действителен до июня 2027 года, с возможностью продления ещё на один сезон. По данным Transfermarkt, стоимость 31-летнего хавбека составляет € 40 млн.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 45 очками.