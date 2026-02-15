Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Вальверде: если скажу, что «Реал» не борется за Ла Лигу и ЛЧ, это будет позором

Комментарии

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде отметил, что «сливочные» продолжают борьбу за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов после матча с «Реалом Сосьедад» (4:1) в 24-м туре соревнования.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

«Мы не произвели хорошего впечатления в Лиссабоне. Игроки ответственны за это, мы должны продолжать расти и совершенствоваться. Нам необходимо бороться за каждый титул. Если я скажу, что мы не боремся за Ла Лигу и Лигу чемпионов, это будет позором для меня как для игрока и капитана. Мы должны работать изо всех сил. «Реал» заслуживает того, чтобы мы сосредоточились на футболе и боролись за трофеи до конца сезона», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

После 24 матчей Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место.

