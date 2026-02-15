Скидки
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал самых высокооплачиваемых футболистов Европы. В топ-5 двое из «Реала»

Transfermarkt назвал самых высокооплачиваемых футболистов Европы. В топ-5 двое из «Реала»
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков европейских топ-чемпионатов. В пятёрку вошли два футболиста мадридского «Реала» — Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Первое место с окладом € 31,6 млн занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 лиг Европы:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 31,6 млн.
2. Килиан Мбаппе («Реал») — € 31,3 млн.
3-4. Гарри Кейн («Бавария») — € 25 млн.
3-4. Винисиус Жуниор («Реал») — € 25 млн.
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 24,1 млн.

