Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Доннарумма признан самым надёжным вратарём АПЛ по версии ESPN

Доннарумма признан самым надёжным вратарём АПЛ по версии ESPN
Комментарии

ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших и худших игроков английской Премьер-лиги, основываясь на детализированных данных от Gradient Sports. В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити» стал самым надёжным вратарём. Он единственный среди голкиперов основного состава, кто ни разу не ошибся при отражении ударов.

В сезоне-2025/2026 Доннарумма провёл 30 матчей во всех турнирах, пропустив 27 мячей. В 13 встречах он отыграл «на ноль». С 1 сентября 2025 года голкипер выступает за «Манчестер Сити» по контракту, который действует до июня 2030 года с опцией продления ещё на один год. Сумма сделки при переходе из «ПСЖ» составила € 39 млн.

По информации Transfermarkt, стоимость итальянского вратаря составляет € 45 млн.

Комментарии
