Главная Футбол Новости

«Не скажу, что он меня удивил». Арбелоа — об игре Трента в матче с «Реалом Сосьедад»

«Не скажу, что он меня удивил». Арбелоа — об игре Трента в матче с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре правого защитника Трента Александер-Арнольда после матча 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1), где англичанин отметился результативной передачей.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

«Не скажу, что Трент меня удивил, но он умный парень, который отлично понимает игру и быстро осознаёт, чего от него хотят. Александер-Арнольд нетипичный крайний защитник, всегда играющий на фланге. Он также может располагаться в центре.

Нам повезло, что в команде есть такой футболист. С Гонсало [Гарсией] в штрафной он способен находить варианты для навесов. Трент — отличный игрок, для меня это не новость. Рад, что он продолжает получать время на поле, находит свой ритм и возвращается к своей лучшей форме», — приводит слова Арбелоа AS.

