Фото: новички ЦСКА Козлов и Рейс на тренировке красно-синих

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала фотографии новичков команды Данилы Козлова и Матеуса Рейса с тренировки красно-синих. В субботу, 14 февраля, армейцы провели первую тренировку третьего сбора.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Московский клуб объявил о переходе Козлова и Рейса в четверг, 12 февраля. Контракт российского полузащитника рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон. Футболист будет играть под 18-м номером. Трудовое соглашение с бразильским защитником рассчитано до июня 2029 с опцией продления ещё на один сезон. Рейс будет выступать в составе красно-синих под вторым номером.

После завершения первой части Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

