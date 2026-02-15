«Палмейрас» готовит предложение «Зениту» в € 14 млн за Нино — TV Espírito de Porco

Бразильский «Палмейрас» собирается приобрести центрального защитника Нино из санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает TV Espírito de Porco в соцсети X, южноамериканский клуб готовит первое официальное предложение санкт-петербуржцам.

По данным источника, «Палмейрас» собирается предложить сине-бело-голубым € 14 млн за трансфер бразильского футболиста. Часть из этой суммы будет прописана в качестве бонусов за достижение определённых результатов.

Нино перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на счету 28-летнего игрока гол и результативная передача в 15 матчах.