Гарри Кейн стал лидером по результативным действиям в топ-5 лигах за три сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн является безусловным лидером по системе «гол+пас» в пяти ведущих европейских лигах за последние три сезона, в его активе 110 результативных действий. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В 22-м туре Бундеслиги мюнхенская команда одержала победу над бременским «Вердером» со счётом 3:0 на выезде. Кейн стал ключевой фигурой матча, оформив дубль в первом тайме: сначала он реализовал пенальти, а затем забил с игры.

На втором месте в списке лидеров находится Килиан Мбаппе из «Реала», у которого 95 голов и ассистов. Таким образом, Кейн опережает ближайшего соперника на 15 результативных действий.

Стоит отметить, что второй гол в ворота «Вердера» стал 500-м голом в карьере нападающего за клуб и сборную.