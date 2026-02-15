Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн стал лидером по результативным действиям в топ-5 лигах за три сезона

Гарри Кейн стал лидером по результативным действиям в топ-5 лигах за три сезона
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн является безусловным лидером по системе «гол+пас» в пяти ведущих европейских лигах за последние три сезона, в его активе 110 результативных действий. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

В 22-м туре Бундеслиги мюнхенская команда одержала победу над бременским «Вердером» со счётом 3:0 на выезде. Кейн стал ключевой фигурой матча, оформив дубль в первом тайме: сначала он реализовал пенальти, а затем забил с игры.

На втором месте в списке лидеров находится Килиан Мбаппе из «Реала», у которого 95 голов и ассистов. Таким образом, Кейн опережает ближайшего соперника на 15 результативных действий.

Стоит отметить, что второй гол в ворота «Вердера» стал 500-м голом в карьере нападающего за клуб и сборную.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн прокомментировал победу над «Вердером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android