Катамо покинет «Спортинг» летом, им интересовались «Наполи», «Лион» и клуб РПЛ — A Bola

Полузащитник сборной Мозамбика Джени Катамо покинет португальский «Спортинг» летом 2026 года. Об этом сообщает издание A Bola. По данным источника, текущей зимой интерес к 25-летнему вингеру проявляли «Наполи», «Лион», а также клубы из России и Саудовской Аравии.

Сообщается, что португальцы не захотели вести переговоры о трансфере в зимнее окно, поскольку и клуб, и игрок считают лето оптимальным вариантом для осуществления перехода. «Спортинг» планирует выручить от продажи футболиста от € 20 млн до € 30 млн — в зависимости от выступления Катамо во второй части сезона.

В текущем сезоне на счету полузащитника 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.