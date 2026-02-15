Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»

Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о первых тренировках в команде новоиспечённого нападающего Джона Дурана.

— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?
— Он только начинает тренироваться в общей группе, провёл полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим, игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесёт нам пользу и наберёт те кондиции и ту форму, которые будут необходимы, чтобы играть.

— Были ли игроки, которые во время паузы и выходных работали индивидуально? Может быть, Вендел или Дуран?
— Да, ребята работали индивидуально. У того же Дурана, если мы говорим про него, был один выходной день, а остальное время он работал.

— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?
— Практически полторы тренировки он провёл вместе с командой, игровые упражнения уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он ещё не принимал участие в упражнениях, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Сине-бело-голубые объявили об аренде Дурана у «Аль-Насра» 9 февраля.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
