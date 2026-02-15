Скидки
Главная Футбол Новости

Семак сообщил, что «Зенит» проведёт два матча на третьем этапе сборов

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, чем третий этап зимних сборов команды отличается от предыдущих, а также рассказал о планах сине-бело-голубых по товарищеским матчам.

— Практически такая же работа, как была на предыдущих сборах, но больше будет тренировок в одноразовом режиме, более приближённых к тому соревновательному циклу, который у нас будет после возобновления сезона.

— Есть ли конкретные планы по товарищеским матчам, которые команда проведёт здесь, в Дубае?
— Да, мы планируем сыграть две игры. Посмотрим, насколько у нас это получится. Одна в открытом режиме, вторая — в закрытом. В остальное время будем тренироваться, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Комментарии
