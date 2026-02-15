Семак сообщил, что «Зенит» проведёт два матча на третьем этапе сборов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, чем третий этап зимних сборов команды отличается от предыдущих, а также рассказал о планах сине-бело-голубых по товарищеским матчам.

— Практически такая же работа, как была на предыдущих сборах, но больше будет тренировок в одноразовом режиме, более приближённых к тому соревновательному циклу, который у нас будет после возобновления сезона.

— Есть ли конкретные планы по товарищеским матчам, которые команда проведёт здесь, в Дубае?

— Да, мы планируем сыграть две игры. Посмотрим, насколько у нас это получится. Одна в открытом режиме, вторая — в закрытом. В остальное время будем тренироваться, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: