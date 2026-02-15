Игрок «Краснодара» Коста: Сафонов — большой вратарь, у него сильный характер

Защитник «Краснодара» Диего Коста ответил, стал ли экс-голкипер «быков» Матвей Сафонов основным вратарём «ПСЖ».

«Тяжело сказать. Это большой вратарь. По тому, что я видел в «Краснодаре», могу сказать, что у него сильный характер. Особенно это проявляется на поле при высоком прессинге. Хорошо, что у «Краснодара» есть такой воспитанник», — приводит слова Косты «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

