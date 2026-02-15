Халк оформил хет-трик за «Атлетико Минейро», забив один из голов со штрафного с 35 метров

Бывший форвард «Зенита» Халк оформил первый хет-трик за пять лет в «Атлетико Минейро» в матче 8-го тура чемпионата штата Минейро с клубом «Итабирито». Команды играли в ночь на 15 февраля. Первый из своих голов 39-летний форвард забил ударом со штрафного с 35 метров.

Другой бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра также принял участие в матче. Колумбиец, перебравшийся в клуб бразильской Серии А в зимнее трансферное окно, начал матч на скамье запасных, а на поле появился на 68-й минуте, заменив Халка. На 72-й минуте Кассьерра реализовал пенальти.

Всего в активе Халка пять голов и результативная передача в восьми матчах нового сезона. Кассьерра отличился впервые — во втором матче за клуб.