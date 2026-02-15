Хавбек «Арсенала» признан лучшим игроком по навесам в английской Премьер-лиге

ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших и худших игроков английской Премьер-лиги, основываясь на детализированных данных от Gradient Sports. В текущем сезоне полузащитник «Арсенала» Деклан Райс стал лучшим игроком по навесам.

Статистически не существует связи между умением отбирать мяч и умением делать навесы. Тем не менее у «Арсенала» есть игрок, который демонстрирует высокие показатели в обоих аспектах игры. Это делает команду конкурентоспособной в борьбе за титул Премьер-лиги, по мнению источника.

В сезоне-2025/2026 Деклан Райс принял участие в 36 играх, где забил четыре гола и сделал девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 120 млн.