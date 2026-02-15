Фото: ЦСКА получил трофей за победу в Зимнем Кубке РПЛ

Московский ЦСКА получил трофей за победу в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Фото: Пресс-служба Российской Премьер-Лиги

Фото: Пресс-служба Российской Премьер-Лиги

Фото: Пресс-служба Российской Премьер-Лиги

Во вторник, 10 февраля, красно-синие в серии пенальти обыграли «Зенит» — 2:2 (4:3 пен.). Армейцы официально оформили победу в турнире после заключительного матча розыгрыша, в котором московское «Динамо» победило «Краснодар» (1:0).

ЦСКА набрал пять очков, дважды победив и потерпев поражение в серии пенальти. Бело-голубые также набрали в Зимнем Кубке пять очков, но уступили ЦСКА по дополнительным показателям и остались на второй строчке.

В 2025 году победителем Зимнего Кубка РПЛ стал «Зенит».

