Тедеско повторил рекорд «Фенербахче» по беспроигрышной серии в чемпионате Турции

Тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско не проигрывает 19 матчей подряд в чемпионате Турции. Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд 1965 года по самой длинной беспроигрышной серии после прихода в клуб, по данным OptaCan.

В последнем матче 22-го тура Суперлиги команда одержала победу над «Трабзонспором» со счётом 3:2. Таким образом, «Фенербахче» остаётся непобеждённым в первых 19 матчах лиги под руководством Тедеско с 13 победами и шесть ничьих. Данный результат позволил ему повторить рекорд Оскара Холда, который также не проигрывал 19 матчей в период с октября 1964 года по февраль 1965 года.

На данный момент «Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 52 очка после 22 матчей. Лидирует в турнире «Галатасарай», у которого 55 очков.