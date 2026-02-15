«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лиг Европы по числу пробитых пенальти в сезоне-2025/2026

Мадридский «Реал» занимает первое место среди команд чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции по числу заработанных пенальти. Как сообщает Opta Sport, в пользу «сливочных» было назначено уже 13 пенальти в сезоне-2025/2026. Два из них — в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).

Топ-5 команд топ-лиг Европы по числу заработанных пенальти в сезоне-2025/2026 (15 февраля):

1. «Реал» — 13.

2. «Бавария» — 9.

3-5. «Майнц» — 8.

3-5. «Брентфорд» — 8.

3-5. «Брест» — 8.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 60 очками в 24 матчах. Отрыв от «Барселоны», которая имеет игру в запасе, составляет два очка.