Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Эксперты по судейству раскритиковали удаление Калюлю в матче «Интер» — «Ювентус»

В матче «Интер» — «Ювентус» разгорелся скандал из-за ошибочного удаления защитника туринцев Пьера Калюлю. Арбитр Федерико Ла Пенна показал ему вторую жёлтую карточку за фол против защитника миланского клуба Алессандро Бастони, однако эксперты по судейству Лука Марелли и Грациано Чезари назвали это решение грубой ошибкой. Видеоповторы подтвердили отсутствие контакта и симуляцию со стороны Бастони.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

VAR не смог вмешаться в ситуацию, так как протокол запрещает пересмотр эпизодов с жёлтыми карточками. По мнению судейских экспертов, арбитр был обманут симуляцией, и вместо Калюлю поле должен был покинуть сам Бастони. Инцидент серьёзно повлиял на ход дерби, а неспортивное поведение игрока «Интера», праздновавшего удаление соперника, вызвало дополнительную критику.

