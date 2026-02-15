Эксперты по судейству раскритиковали удаление Калюлю в матче «Интер» — «Ювентус»

В матче «Интер» — «Ювентус» разгорелся скандал из-за ошибочного удаления защитника туринцев Пьера Калюлю. Арбитр Федерико Ла Пенна показал ему вторую жёлтую карточку за фол против защитника миланского клуба Алессандро Бастони, однако эксперты по судейству Лука Марелли и Грациано Чезари назвали это решение грубой ошибкой. Видеоповторы подтвердили отсутствие контакта и симуляцию со стороны Бастони.
VAR не смог вмешаться в ситуацию, так как протокол запрещает пересмотр эпизодов с жёлтыми карточками. По мнению судейских экспертов, арбитр был обманут симуляцией, и вместо Калюлю поле должен был покинуть сам Бастони. Инцидент серьёзно повлиял на ход дерби, а неспортивное поведение игрока «Интера», праздновавшего удаление соперника, вызвало дополнительную критику.
