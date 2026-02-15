Скидки
Агент подтвердил наличие переговоров «Барселоны» с нападающим из Бельгии

Агент Мобинди Марти, представляющий интересы 18-летнего крайнего нападающего молодёжной команды «Брюгге» Джесси Бисиву, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

«Действительно, «Барселона» внимательно наблюдает за Джесси и является одним из клубов, активно отслеживающих его ситуацию. Однако мы управляем ситуацией спокойно и идём шаг за шагом.

Официальные переговоры? Учитывая талант игрока, совершенно нормально, что ведутся официальные переговоры с несколькими клубами, включая такие крупные клубы, как «Барселона», — приводит слова Марти Mundo Deportivo со ссылкой на Eram News.

В нынешнем сезоне Бисиву принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

