Bild: «Барселоне» интересен Рюэрсон, в Испании защитник может зарабатывать более € 5 млн

«Барселона» включила правого защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона в трансферный список на лето. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в Испании 28-летний футболист мог бы существенно увеличить зарплату, которая в стане «шмелей» составляет € 5 млн. Немецкий клуб не хочет продавать норвежского игрока, однако, если «Барселона» сделает невероятно выгодное предложение по Рюэрсону, чья рыночная стоимость составляет € 20 млн, то отказ «Боруссии» маловероятен.

В нынешнем сезоне Рюэрсон принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме Агент подтвердил наличие переговоров «Барселоны» с нападающим из Бельгии

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: