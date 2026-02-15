Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор прокомментировал эпизод с травмой колена, полученной в матче с «Брентфордом»

Комментарии

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор получил повреждение в матче 26-го тура Премьер-лиги с «Брентфордом», который завершился со счётом 1:1. Несмотря на то что полузащитник смог доиграть встречу, его участие в ближайших турах остаётся под вопросом. Скандинавский футболист точно пропустит сегодняшний матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «канониры» встретятся с клубом «Уиган Атлетик».

«Пытался отбить мяч, когда он опускался, но вместо этого немного задел игрока соперника. В результате я слишком сильно вытянул ногу, что привело к ощущению защемления в колене. Я смог продолжить игру, но в пятницу утром колено сильно болело. Конечно, волновался, но, к счастью, похоже, всё не так уж плохо», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

Медицинский штаб проведёт углублённое обследование в ближайшие дни. На основании полученных результатов врачи установят сроки возвращения норвежца в строй.

