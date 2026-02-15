Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Олега Рябчука с рождением ребёнка

Комментарии

У защитника московского «Спартака» Олега Рябчука родился ребёнок. Пресс-служба красно-белых опубликовала поздравления, адресованные молдавскому футболисту и его супруге.

«Олег Рябчук стал папой! Поздравляем Олега и Владлену с рождением сына! Пусть малыш растёт здоровым и счастливым», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Олег Рябчук выступает за «Спартак» с августа 2023 года. За трансфер игрока сборной Молдавии красно-белые заплатили греческому «Олимпиакосу» € 6 млн. В сезоне-2025/2026 у футболиста 14 матчей за клуб во всех турнирах — по семь в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

