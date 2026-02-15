Фабрегас — об удалении Мораты: не умеешь мириться с провокациями — иди в другой вид спорта
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался об удалении нападающего Альваро Мораты на 89-й минуте проигранного матча с «Фиорентиной» (1:2) в 25-м туре Серии А.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Фаджоли – 26' 0:2 Кин – 54' 1:2 Паризи – 77'
Удаления: Мората – 89' / нет
«Провокации — часть футбола, те, кто не могут с ними мириться, должны заниматься другим видом спорта. Я ожидаю гораздо большего от такого опытного футболиста, как он. Мы не можем оправдываться и не можем позволять действиям других игроков на поле влиять на нас», — приводит слова Фабрегаса Daily Mail.
В нынешнем сезоне Мората принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
