«Динамо» Махачкала и «Енисей» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между махачкалинским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и красноярским «Енисеем» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном поле отеля Риксос Премиум в Белеке (Турция). Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 0:0.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне переходных матчей. В активе бело-голубых 15 очков в 18 встречах. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет три очка.

«Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками в 21 матче. Отрыв от зоны вылета также равен трём очкам.