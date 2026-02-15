Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Енисей — Динамо Махачкала, результат матча 15 февраля 2026, счёт 0:0, товарищеский матч

«Динамо» Махачкала и «Енисей» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между махачкалинским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и красноярским «Енисеем» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном поле отеля Риксос Премиум в Белеке (Турция). Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне переходных матчей. В активе бело-голубых 15 очков в 18 встречах. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет три очка.

«Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками в 21 матче. Отрыв от зоны вылета также равен трём очкам.

Комментарии
