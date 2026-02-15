«Интер Майами» стал самым дорогим клубом МЛС по версии Forbes

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал обновлённую оценку стоимости клубов МЛС. Рейтинг возглавил «Интер Майами», чья рыночная цена достигла отметки $ 1,35 млрд. Существенное влияние на коммерческий успех франшизы за пределами поля оказало подписание Лионеля Месси. Благодаря переходу аргентинского нападающего коллектив из Флориды значительно увеличил продажи билетов, расширил спонсорский портфель и открыл новые направления бизнеса, включая организацию прибыльных мировых турне.

Доходы клуба выросли почти в четыре раза с момента появления легендарного игрока в составе. Если в 2022 году заработок составлял $ 56 млн, то по итогам прошлого сезона показатель увеличился до $ 200 млн. Скепсис инсайдеров лиги относительно финансового будущего проекта после завершения карьеры 38-летнего форварда временно исчез. Звёздный футболист продлил своё трудовое соглашение до конца сезона 2028 года. Дополнительным фактором роста прибыли должен стать переезд команды на новый стадион «Майами Фридом Парк» вместимостью 25 000 мест, запланированный на апрель.

Топ-10 самых дорогих клубов МЛС по версии Forbes:

1. «Интер Майами» — $ 1,35 млрд;

2. «Лос-Анджелес» — $ 1,32 млрд;

3. «Лос-Анджелес Гэлакси» — $ 1,08 млрд;

4. «Нью-Йорк Сити» — $ 1,02 млрд;

5. «Атланта Юнайтед» — $ 1 млрд;

6. «Сиэтл Саундерс» — $ 860 млн;

7. «Остин» — $ 855 млн;

8. «Коламбус Крю» — $ 805 млн;

9. «Цинциннати» — $ 800 млн;

10. «Сан-Диего» — $ 795 млн.