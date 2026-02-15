Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа сделал публикацию в соцсетях после разгромной победы «Реала» в матче Ла Лиги

Арбелоа сделал публикацию в соцсетях после разгромной победы «Реала» в матче Ла Лиги
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после победы «сливочных» в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

«Отличная работа, отличная атмосфера и отличный матч! Мы продолжаем идти вперёд», — написал Арбелоа.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче встретится с «Овьедо» 21 февраля, а мадридский «Реал» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».

Материалы по теме
«Не скажу, что он меня удивил». Арбелоа — об игре Трента в матче с «Реалом Сосьедад»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android