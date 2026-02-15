Арбелоа сделал публикацию в соцсетях после разгромной победы «Реала» в матче Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после победы «сливочных» в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).

«Отличная работа, отличная атмосфера и отличный матч! Мы продолжаем идти вперёд», — написал Арбелоа.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче встретится с «Овьедо» 21 февраля, а мадридский «Реал» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: