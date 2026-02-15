Арбелоа сделал публикацию в соцсетях после разгромной победы «Реала» в матче Ла Лиги
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после победы «сливочных» в матче 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).
Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5' 1:1 Оярсабаль – 21' 2:1 Винисиус Жуниор – 25' 3:1 Вальверде – 31' 4:1 Винисиус Жуниор – 48'
«Отличная работа, отличная атмосфера и отличный матч! Мы продолжаем идти вперёд», — написал Арбелоа.
После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.
В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче встретится с «Овьедо» 21 февраля, а мадридский «Реал» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».
