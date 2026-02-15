Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Touchline сообщил об улучшении взаимоотношений между Салахом и Слотом

The Touchline сообщил об улучшении взаимоотношений между Салахом и Слотом
Комментарии

Взаимоотношения между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и крайним нападающим Мохамедом Салахом значительно улучшились. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, напряжённость между нидерландским специалистом и футболистом помогло снизить участие египтянина в Кубке африканских наций в декабре и январе. Обе стороны получили возможность рассмотреть произошедшую ситуацию с разных сторон.

Напомним, в декабре Салах выразил разочарование из-за того, что третий матч подряд оставался вне стартового состава. Нападающий заявил, что между ним и Слотом нет никакого общения. По словам Салаха, его делают крайним в неудачном сезоне команды, он уверен, что кто-то не хочет его присутствия в «Ливерпуле».

Материалы по теме
«Очень приятно, что он снова забил». Тренер «Ливерпуля» Арне Слот — о Салахе

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android