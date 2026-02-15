The Touchline сообщил об улучшении взаимоотношений между Салахом и Слотом

Взаимоотношения между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и крайним нападающим Мохамедом Салахом значительно улучшились. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, напряжённость между нидерландским специалистом и футболистом помогло снизить участие египтянина в Кубке африканских наций в декабре и январе. Обе стороны получили возможность рассмотреть произошедшую ситуацию с разных сторон.

Напомним, в декабре Салах выразил разочарование из-за того, что третий матч подряд оставался вне стартового состава. Нападающий заявил, что между ним и Слотом нет никакого общения. По словам Салаха, его делают крайним в неудачном сезоне команды, он уверен, что кто-то не хочет его присутствия в «Ливерпуле».

