«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы заплатить € 95 млн отступных за Нико Уильямса — TEAMtalk

Форвард сборной Испании Нико Уильямс может покинуть «Атлетик» из Бильбао в летнее трансферное окно. Как сообщает издание TEAMtalk, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы активировать опцию выкупа, прописанную в контракте футболиста. Она составляет € 95 млн.

По данным источника, одним из факторов потенциального перехода может стать нежелание клуба из Бильбао платить игроку зарплату в размере € 195 тыс. в неделю в случае непопадания в еврокубки. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Сообщается, что «Барселона» не будет предпринимать попыток приобрести Уильямса после того, как он нарушил соглашение прошлым летом.