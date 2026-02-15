Эндрик признан лучшим футболистом января в чемпионате Франции

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий в составе французского «Лиона» на правах аренды, признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам января. Бразильский форвард победил в голосовании за звание самого ценного футболиста месяца в чемпионате Франции.

К данному моменту нападающий провёл шесть матчей за «Лион». В этих встречах игрок записал на свой счёт пять забитых мячей и одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в € 25 млн. Успешные выступления Эндрика во Франции привлекли внимание европейских топ-клубов. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах форварда со стороны лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико».