TT: «Челси» хочет продлить контракт с Кукурельей, игрок не думает о переходе в «Барселону»

Комментарии

«Челси» готов провести переговоры с крайним защитником Марком Кукурельей о продлении контракта, заканчивающегося летом 2028 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 27-летний футболист открыт к переговорам и не думает о возвращении в «Барселону», проявлявшую к нему интерес в последние трансферные окна. Обсуждение пролонгации трудового соглашения может состояться до начала чемпионата мира 2026 года. Подчёркивается, что на текущий момент Кукурелья обладает статусом неприкасаемого футболиста команды.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Защитник «Челси» Кукурелья пропустит 3-4 недели и, вероятно, не сыграет с «Арсеналом» — AS

Сколько зарабатывают футболисты:

