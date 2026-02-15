Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в трансфере защитника «Ювентуса» — Calciomercato

«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в трансфере защитника «Ювентуса» — Calciomercato
Комментарии

Два клуба английской Премьер-лиги проявляют интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Бремеру. Как сообщает издание Calciomercato.com, в услугах бразильца заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Клубы могут сделать предложения игроку в летнее трансферное окно.

По данным источника, в контракте Бремера с туринцами не прописана сумма отступных. Сообщается, что «Ювентус» не планирует расставаться с основным игроком, однако предложение в районе € 70 млн может изменить ситуацию.

Бремер перебрался в «Ювентус» из «Торино» летом 2022-го. В текущем сезоне в активе футболиста 19 матчей, в которых он забил три мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Материалы по теме
Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня
Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android