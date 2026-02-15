«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в трансфере защитника «Ювентуса» — Calciomercato

Два клуба английской Премьер-лиги проявляют интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Бремеру. Как сообщает издание Calciomercato.com, в услугах бразильца заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Клубы могут сделать предложения игроку в летнее трансферное окно.

По данным источника, в контракте Бремера с туринцами не прописана сумма отступных. Сообщается, что «Ювентус» не планирует расставаться с основным игроком, однако предложение в районе € 70 млн может изменить ситуацию.

Бремер перебрался в «Ювентус» из «Торино» летом 2022-го. В текущем сезоне в активе футболиста 19 матчей, в которых он забил три мяча и дважды ассистировал партнёрам.