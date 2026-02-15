Мануэль Нойер получил травму и может пропустить матч «Баварии» с «Айнтрахтом» — Sky Sport

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил повреждение правой икроножной мышцы. В ближайшие дни вратарь пропустит тренировочные занятия команды, ему также предстоит пройти углублённое медицинское обследование. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, участие капитана мюнхенцев в матче 23-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом», запланированном на 21 февраля, считается маловероятным. «Бавария» и Нойер хотят подождать и посмотреть, как будут развиваться события на этой неделе, спокойно оценить ситуацию, но они не хотят рисковать.

Действующее трудовое соглашение Нойера с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее голкипер заявлял, что примет окончательное решение о продлении контракта к концу марта или апреля. Нойер выступает в составе мюнхенской команды с июля 2011 года. В сезоне-2025/2026 голкипер принял участие в 28 матчах во всех турнирах. За этот период он пропустил 27 мячей и отыграл девять встреч «на ноль».