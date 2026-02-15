Скидки
Футбол

«Арсеналу» и «Милану» интересен Нуса из «Лейпцига», оценивающийся в € 50-60 млн — Конур

«Арсеналу» и «Милану» интересен Нуса из «Лейпцига», оценивающийся в € 50-60 млн — Конур
Комментарии

«Арсенал», «Астон Вилла», «Милан» и «Наполи» проявляют интерес к крайнему нападающему «РБ Лейпциг» Антонио Нусе, который рассматривается в качестве варианта на лето. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Fussballdaten.

По информации источника, «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» также следят за развитием 20-летнего футболиста. В контракте норвежского вингера нет пункта о выкупе, однако «РБ Лейпциг» готов рассмотреть предложения в размере € 50-60 млн. В случае продажи Нусы «быки» вложат средства в покупку новых молодых игроков.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

