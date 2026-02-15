Хомуха: Матеус Рейс — более чем достойная замена Дивееву в ЦСКА

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА. О заключении контракта с бразильцем пресс-служба красно-синих объявила в четверг, 12 февраля.

«Матеус Рейс — более чем достойная замена Дивееву в ЦСКА. Тем более это левоногий футболист, насколько я понимаю. Это будет очень неплохое усиление для армейцев. Какой-то промежуток времени ему понадобится на адаптацию, но мне кажется, что это хороший трансфер!» — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В зимнее трансферное окно из ЦСКА в «Зенит» перебрался защитник Игорь Дивеев. В обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.