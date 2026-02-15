Скидки
Главная Футбол Новости

Арбелоа намекнул на улучшение игры Винисиуса после своего прихода в «Реал»




Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подчеркнул улучшения в игре нападающего Винисиуса Жуниора в последний месяц.

«Вижу, что Винисиус уже целый месяц играет великолепно, и это не ограничивается одним матчем. Он показывает очень высокий уровень, действительно меняет ход встреч. Для меня Винисиус – футболист, выходящий за рамки статистики, способный переламывать ход матчей. Вини — парень с огромным сердцем и отличный товарищ по команде. Нам очень повезло, что он у нас есть», — приводит слова Арбелоа AS.

Испанский специалист возглавил «Реал» 13 января. За этот период Винисиус принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.


