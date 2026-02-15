Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Футбол Новости

Оуэн — о Дьёкереше: ценный игрок, но я ожидаю от него большего

Бывший футболист Майкл Оуэн поделился мнением о нападающем лондонского «Арсенала» Викторе Дьёкереше.

«Он мне нравится. Думаю, Виктор точно будет источником голов, если выпускать его на поле в каждом матче. Но, с другой стороны, наверное, тоже мог бы играть в каждом матче за «Арсенал», сейчас это лучшая команда, и они создают много моментов. Но является ли он решением проблемы? Я не уверен. Дьёкереш, безусловно, ценный игрок для команды. Можно было бы ожидать, что нападающий, за которого было заплачено £ 60 млн, станет выдающимся форвардом, ключевым игроком.

Думаю, если бы финал Лиги чемпионов состоялся завтра, Микель Артета выпустил бы его на поле? Или он выбрал бы [Габриэла] Жезуса или [Кая] Хаверца? Думаю, да. И это, вероятно, и есть ответ на вопрос. Да, он ценный игрок. Но я хочу большего, ожидаю большего, если я болельщик «Арсенала». Это вовсе не значит, что он провалился. Виктор, очевидно, очень способный игрок. Он хорош перед воротами. Но, если я плачу около £ 60 млн, вероятно, мне нужно нечто большее, чем просто ценный игрок для команды», — приводит слова Оуэна издание Metro.

Шведский форвард пополнил ряды «канониров» прошлым летом, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Трансфер игрока обошёлся клубу в сумму около £ 60 млн (€ 69 млн). В текущем сезоне Дьёкереш принял участие в 33 играх во всех турнирах. На его счету 13 забитых мячей и две результативные передачи.

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Уиганом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

