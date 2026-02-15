Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья, удаливший Калюлю в матче с «Интером», может быть отстранён на месяц — GdS

Судья, удаливший Калюлю в матче с «Интером», может быть отстранён на месяц — GdS
Комментарии

Главный судья матча 25-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» (3:2) Федерико Ла Пенна может быть отстранён на месяц за решение показать вторую жёлтую карточку защитнику «Старой синьоры» Пьеру Калюлю на 42-й минуте за фол на защитнике миланского клуба Алессандро Бастони. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

По информации источника, в руководстве итальянского судейства признают ошибку Ла Пенны. Подчёркивается, что месяц отстранения — максимальный срок, который может пропустить арбитр. Есть вероятность, что его отстранят на две-три недели. При этом руководство итальянского судейства признаёт, что 42-летний рефери качественно провёл второй тайм.

Материалы по теме
Эксперты по судейству раскритиковали удаление Калюлю в матче «Интер» — «Ювентус»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android