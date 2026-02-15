Судья, удаливший Калюлю в матче с «Интером», может быть отстранён на месяц — GdS
Главный судья матча 25-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» (3:2) Федерико Ла Пенна может быть отстранён на месяц за решение показать вторую жёлтую карточку защитнику «Старой синьоры» Пьеру Калюлю на 42-й минуте за фол на защитнике миланского клуба Алессандро Бастони. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
По информации источника, в руководстве итальянского судейства признают ошибку Ла Пенны. Подчёркивается, что месяц отстранения — максимальный срок, который может пропустить арбитр. Есть вероятность, что его отстранят на две-три недели. При этом руководство итальянского судейства признаёт, что 42-летний рефери качественно провёл второй тайм.
