Судья, удаливший Калюлю в матче с «Интером», может быть отстранён на месяц — GdS

Главный судья матча 25-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» (3:2) Федерико Ла Пенна может быть отстранён на месяц за решение показать вторую жёлтую карточку защитнику «Старой синьоры» Пьеру Калюлю на 42-й минуте за фол на защитнике миланского клуба Алессандро Бастони. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в руководстве итальянского судейства признают ошибку Ла Пенны. Подчёркивается, что месяц отстранения — максимальный срок, который может пропустить арбитр. Есть вероятность, что его отстранят на две-три недели. При этом руководство итальянского судейства признаёт, что 42-летний рефери качественно провёл второй тайм.

Какие карточки есть в футболе: