«Локомотив» поздравил Лукаса Фассона с рождением ребёнка

Комментарии

У защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона родился ребёнок. Пресс-служба красно-зелёных опубликовала фотографию футболиста с новорождённым, а также адресовала поздравления бразильцу и его супруге.

«Лукас Фассон впервые стал отцом! От всей души поздравляем Лукаса и его супругу с рождением малыша! Пусть в их доме всегда царят любовь и гармония», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в телеграм-канале.

Фассон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. За трансфер экс-игрока молодёжной сборной Бразилии железнодорожники заплатили «Атлетико Паранаэнсе» € 3 млн. В сезоне-2025/2026 у футболиста 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

