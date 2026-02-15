Гарри Реднапп прокомментировал назначение Тудора на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о назначении в клуб хорватского специалиста Игора Тудора. Он сменил во главе команды датчанина Томаса Франка.

«С верой в себя всё возможно. И вселить в игроков «Тоттенхэма» столь необходимую уверенность станет самой сложной задачей для временного главного тренера Игора Тудора, когда он переступит порог и встретится со своей командой. Сейчас перед Тудором стоит та же задача, которая стояла передо мной, когда я пришёл на «Уайт Харт Лейн» в 2008 году. У нас были фантастические игроки, чья уверенность была на нуле, поскольку они не выиграли ни одного из первых восьми матчей чемпионата.

Поэтому первым делом я поднял настроение Луке Модричу и Гарету Бэйлу и напомнил им, насколько они хороши, каким качеством обладают, что они могут сделать с соперником. Мне нужно было заставить Модрича по-настоящему поверить, что в Премьер-лиге в то время не было никого лучше него. И всё началось с веры. Игроки не должны стесняться работать, бегать за каждым мячом, а когда теряют его, продолжать бороться и двигаться вперёд», — приводит слова Реднаппа издание The Sun.