Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
На бывшего владельца «Ноттингем Форест» совершено нападение в его доме — The Sun

На бывшего владельца «Ноттингем Форест» совершено нападение в его доме — The Sun
Комментарии

Бывший владелец «Ноттингем Форест» Фаваз Аль-Хасави получил ножевые ранения при попытке ограбления его дома в центральном районе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Злоумышленники проникли в спальню потерпевшего в момент, когда тот спал. В ходе нападения мужчине нанесли удары ножом в область шеи и руки. Преступники скрылись с места происшествия. На данный момент не установлено, удалось ли грабителям похитить ценное имущество. В сети опубликованы снимки, на которых пострадавший запечатлён на больничной койке с медицинскими повязками.

Адвокаты Аль-Хасави подчеркнули, что жизни пациента ничего не угрожает и ранения не приведут к тяжёлым последствиям для здоровья. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. Напомним, кувейтский предприниматель приобрёл английский клуб в 2012 году. Спустя пять лет он перепродал пакет акций греческому бизнесмену Эвангелосу Маринакису.

Комментарии
