Работа VAR может быть изменена после спорного удаления Калюлю в игре с «Интером» — GdS

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе (28 февраля) обсудит возможность изменения работы системы VAR. Потенциальные преобразования могут произойти после эпизода с удалением защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте матча Серии А с «Интером» (3:2). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, главный судья встречи Федерико Ла Пенна в конце первого тайма показал Калюлю вторую жёлтую карточку за фол на защитнике «нерадзурри» Алессандро Бастони, который, вероятно, симулировал. При этом по нынешним правилам VAR не мог вмешаться в эту ситуацию, поскольку вопрос не касался прямого удаления.
По информации источника, в случае, если IFAB признает целесообразность вмешательства VAR в ситуации с просмотром вторых жёлтых карточек, новые правила могут начать действовать во время чемпионата мира 2026 года, а не с сезона-2026/2027.
