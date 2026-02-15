Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Работа VAR может быть изменена после спорного удаления Калюлю в игре с «Интером» — GdS

Работа VAR может быть изменена после спорного удаления Калюлю в игре с «Интером» — GdS
Комментарии

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Уэльсе (28 февраля) обсудит возможность изменения работы системы VAR. Потенциальные преобразования могут произойти после эпизода с удалением защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте матча Серии А с «Интером» (3:2). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

Напомним, главный судья встречи Федерико Ла Пенна в конце первого тайма показал Калюлю вторую жёлтую карточку за фол на защитнике «нерадзурри» Алессандро Бастони, который, вероятно, симулировал. При этом по нынешним правилам VAR не мог вмешаться в эту ситуацию, поскольку вопрос не касался прямого удаления.

По информации источника, в случае, если IFAB признает целесообразность вмешательства VAR в ситуации с просмотром вторых жёлтых карточек, новые правила могут начать действовать во время чемпионата мира 2026 года, а не с сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Судья, удаливший Калюлю в матче с «Интером», может быть отстранён на месяц — GdS

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android