Аленичев назвал главную легенду «Спартака» в современной истории

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе, по результатам которого определил главную легенду красно-белых в современной истории.
— Никифоров или Ковтун?
— Никифоров, Ковтун.
— Никифоров, Ковтун или Парфёнов?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов.
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов или Хлестов?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов.
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов или Павлюченко?
— Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфёнов и Павлюченко.
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Мостовой?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Бесчастных?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Веллитон?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Тихонов?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Титов?
— Цымбаларь.
— Цымбаларь или Карпин?
— Цымбаларь, — ответил Аленичев.
