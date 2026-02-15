Аленичев назвал главную легенду «Спартака» в современной истории

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе, по результатам которого определил главную легенду красно-белых в современной истории.

— Никифоров или Ковтун?

— Никифоров, Ковтун.

— Никифоров, Ковтун или Парфёнов?

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов или Хлестов?

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов или Павлюченко?

— Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфёнов и Павлюченко.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Мостовой?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Бесчастных?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Веллитон?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Тихонов?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Титов?

— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Карпин?

— Цымбаларь, — ответил Аленичев.

Видео с ответами можно посмотреть в телеграм-канале Фонбет Кубка России по футболу.