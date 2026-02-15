Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Аленичев назвал главную легенду «Спартака» в современной истории

Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе, по результатам которого определил главную легенду красно-белых в современной истории.

— Никифоров или Ковтун?
— Никифоров, Ковтун.

— Никифоров, Ковтун или Парфёнов?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов или Хлестов?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов или Павлюченко?
— Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфёнов и Павлюченко.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?
— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.

— Никифоров, Ковтун, Парфёнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Мостовой?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Бесчастных?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Веллитон?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Тихонов?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Титов?
— Цымбаларь.

— Цымбаларь или Карпин?
— Цымбаларь, — ответил Аленичев.

Видео с ответами можно посмотреть в телеграм-канале Фонбет Кубка России по футболу.

