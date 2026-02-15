Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Рапопорт: не думаю, что Нино сам хотел уйти из «Зенита» — у него здесь всё хорошо

Борис Рапопорт: не думаю, что Нино сам хотел уйти из «Зенита» — у него здесь всё хорошо
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о значимости защитника Нино для команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту сине-бело-голубых со стороны клубов бразильской Серии А.

«Нино — системообразующий игрок в уже наигранной обороне «Зенита». Появился Дивеев, с которым они сформируют хорошую связку, а ушёл Эракович. Поэтому «Зенит» сделал всё, чтобы Нино остался. К тому же он очень стабильно и уверенно играет. Я с ним не знаком, но мне кажется, что и в команде Нино пользуется уважением. Вместе с Сантосом они нужны в раздевалке. Здорово, что он остался.

Однако я не уверен, что ему и самому надо уходить. Насколько я понимаю, в сборной Бразилии Нино всё ещё не котируется, поэтому играть в «Зените» для него нормально. Не думаю, что он сам хотел уйти. Нино говорит по-русски, у него здесь всё хорошо — контракт, прекрасный город», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Палмейрас» готовит предложение «Зениту» в € 14 млн за Нино — TV Espírito de Porco
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android