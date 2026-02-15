Борис Рапопорт: не думаю, что Нино сам хотел уйти из «Зенита» — у него здесь всё хорошо

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о значимости защитника Нино для команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту сине-бело-голубых со стороны клубов бразильской Серии А.

«Нино — системообразующий игрок в уже наигранной обороне «Зенита». Появился Дивеев, с которым они сформируют хорошую связку, а ушёл Эракович. Поэтому «Зенит» сделал всё, чтобы Нино остался. К тому же он очень стабильно и уверенно играет. Я с ним не знаком, но мне кажется, что и в команде Нино пользуется уважением. Вместе с Сантосом они нужны в раздевалке. Здорово, что он остался.

Однако я не уверен, что ему и самому надо уходить. Насколько я понимаю, в сборной Бразилии Нино всё ещё не котируется, поэтому играть в «Зените» для него нормально. Не думаю, что он сам хотел уйти. Нино говорит по-русски, у него здесь всё хорошо — контракт, прекрасный город», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.