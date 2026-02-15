Томас Франк может возглавить один из трёх клубов английской Премьер-лиги — TEAMtalk

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк в ближайшее время может получить новое назначение в чемпионате Англии. Кандидатурой датского специалиста активно интересуются «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Фулхэм». Представители трёх клубов подтвердили, что рассматривают 51-летнего тренера в качестве основного претендента на пост главного тренера грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

Руководство «Кристал Пэлас» уже располагает данными об уходе Оливера Гласнера по завершении текущего сезона. В «Борнмуте» и «Фулхэме» также готовятся к кадровым перестановкам из-за истекающих трудовых соглашений Андони Ираолы и Марку Силвы. Клубы проводят внутренние проверки и оценивают перспективы сотрудничества с экс-тренером «шпор», чья работа вызывает симпатию у потенциальных работодателей.

Напомним, 11 февраля «Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с Томасом Франком. Под его началом команда выдала серию из восьми матчей без побед в национальном первенстве. Сейчас лондонский клуб располагается на 16-й строчке в таблице АПЛ сезона-2025/2026 с 29 очками после 26 туров. В Лиге чемпионов команда заняла четвёртое место в общем этапе турнира, набрав 17 очков в восьми матчах, что позволило выйти в 1/8 финала.