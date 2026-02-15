Скидки
Футбол

Хомуха: Вячеслав Караваев ещё способен помочь любой команде в РПЛ

Хомуха: Вячеслав Караваев ещё способен помочь любой команде в РПЛ
Комментарии

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о перспективах защитника «Зенита» Вячеслава Караваева продолжить карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. Всю первую часть сезона-2025/2026 россиянин пропустил из-за травмы колена.

«Караваев ещё способен помочь любой команде в РПЛ с учётом изменения лимита. Дело в том, что у него заканчивается контракт с «Зенитом». Он будет на рынке в качестве свободного агента. Если кто-то заинтересует его и будет готов пойти на его финансовые запросы, думаю, Караваев будет хорошим трансфером для любой команды в качестве глубины состава и конкуренции», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Контракт Караваева с «Зенитом» рассчитан до конца июня текущего года. Ранее сообщалось о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ со следующего сезона.

