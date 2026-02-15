Витор Перейра — новый тренер «Ноттингем Форест»

Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте опубликовал информацию о назначении Витора Перейры на пост главного тренера команды. 57-летний португальский специалист заключил с «лесниками» трудовое соглашение, которое будет действовать до завершения сезона-2027/2028.

Перейра уже знаком с требованиями чемпионата Англии благодаря опыту работы в «Вулверхэмптоне». Расположение «волков» тренер покинул в ноябре, отработав в структуре клуба менее года.

Перейра стал четвёртым тренером «Ноттингем Форест» в текущем сезоне. Ранее с командой работали Нуну Эшпириту Санту, Ангелос Постекоглу и Шон Дайч. На текущий момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета составляет три очка, что вынуждает владельцев принимать меры для сохранения прописки в элитном дивизионе. Португалец приступит к исполнению своих обязанностей немедленно.