Канищев: Нино — ключевая фигура в обороне «Зенита». Хорошо, что его сохранили

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о роли защитника Нино в команде. Ранее сообщалось об интересе к футболисту сине-бело-голубых со стороны клубов бразильской Серии А.

«Нино — ключевая фигура в обороне «Зенита». Хорошо, что его сохранили. Сложно сказать, как Нино и Дивеев будут выглядеть вместе в обороне. Вроде всё выглядит солидно, но ошибки есть. Им нужно время, чтобы сыграться, проявить себя в паре», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В зимнее трансферное окно из ЦСКА в «Зенит» перебрался защитник Игорь Дивеев. В обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.