Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Нино — ключевая фигура в обороне «Зенита». Хорошо, что его сохранили

Канищев: Нино — ключевая фигура в обороне «Зенита». Хорошо, что его сохранили
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о роли защитника Нино в команде. Ранее сообщалось об интересе к футболисту сине-бело-голубых со стороны клубов бразильской Серии А.

«Нино — ключевая фигура в обороне «Зенита». Хорошо, что его сохранили. Сложно сказать, как Нино и Дивеев будут выглядеть вместе в обороне. Вроде всё выглядит солидно, но ошибки есть. Им нужно время, чтобы сыграться, проявить себя в паре», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В зимнее трансферное окно из ЦСКА в «Зенит» перебрался защитник Игорь Дивеев. В обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Материалы по теме
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android